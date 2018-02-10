У суботу бойовики відкривали вогонь один раз
Субота, 10 лютого 2018, 17:26
Від початку доби в зоні АТО зафіксовано один обстріл позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.
На Луганському напрямку противник з 82-мм мінометів та гранатометів різних видів понад годину вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у районі населеного пункту Луганське.
Внаслідок цього обстрілу ніхто з українських воїнів не постраждав.
На інших ділянках оборони порушень режиму припинення вогню не фіксувалося.