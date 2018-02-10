У суботу бойовики відкривали вогонь один раз

283 перегляди
Субота, 10 лютого 2018, 18:26

Від початку доби в зоні АТО зафіксовано один обстріл позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

На Луганському напрямку противник з 82-мм мінометів та гранатометів різних видів понад годину вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у районі населеного пункту Луганське.

Внаслідок цього обстрілу ніхто з українських воїнів не постраждав.

На інших ділянках оборони порушень режиму припинення вогню не фіксувалося.

Теми: АТО
powered by lun.ua
По темі
У Міноборони розповіли, скільки разів ЗСУ відкривали вогонь у відповідь 10 лютого 2018, 15:37
У Мар'їнці без світла лишилися 300 домівок, для ремонту необхідна "тиша" 10 лютого 2018, 12:59
На Донеччині співробітник Нацполіції застрелив цивільного 10 лютого 2018, 12:20
Усі новини
Головні новини
Луценко фактично попросив Гройсмана відсторонити Данилюка – Лещенко
ОІ-2018: У перший день найбільше нагород - у збірної Нідерландів
Глава МЗС Польщі сподівається на врегулювання історичної суперечки з Україною
Біатлон на ОІ-2018: У спринті українки - без медалей
Усі новини
спорт

Київські спортсмени та інструктори — про користь зимових видів спорту

здоров'я

Ви досі у це вірите? 7 міфів про грип, які розвінчує МОЗ