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У суботу бойовики відкривали вогонь один раз

Субота, 10 лютого 2018, 17:26

Від початку доби в зоні АТО зафіксовано один обстріл позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

На Луганському напрямку противник з 82-мм мінометів та гранатометів різних видів понад годину вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у районі населеного пункту Луганське.

Внаслідок цього обстрілу ніхто з українських воїнів не постраждав.

На інших ділянках оборони порушень режиму припинення вогню не фіксувалося.

Теми: АТО
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