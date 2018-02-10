В субботу боевики открывали огонь один раз

С начала суток в зоне АТО зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

На Луганском направлении противник с 82-мм минометов и гранатометов различных видов более часа вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское.

В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал.

На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не фиксировалось.