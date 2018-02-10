Помер філософ Мирослав Попович

На 88 році життя помер академік, директор Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України Мирослав Попович.

Про це повідомив проректор з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров на своїй сторінці в Facebook.

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор Мирослав Попович народився 12 квітня 1930 року в Житомирі.

Попович був одним із учасників ініціативної групи "Першого грудня".