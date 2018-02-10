Помер філософ Мирослав Попович
Субота, 10 лютого 2018, 21:20
На 88 році життя помер академік, директор Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України Мирослав Попович.
Про це повідомив проректор з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров на своїй сторінці в Facebook.
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор Мирослав Попович народився 12 квітня 1930 року в Житомирі.
Попович був одним із учасників ініціативної групи "Першого грудня".
У вічність відійшов Мирослав Попович.— Петро Порошенко (@poroshenko) February 10, 2018
Україна втратила великого мислителя і одного зі своїх беззаперечних моральних авторитетів.
Вічна пам'ять людині, яка дала нам приклад правди і свободи. pic.twitter.com/WdaBUA65F5