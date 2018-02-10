Умер философ Мирослав Попович

На 88 году жизни скончался академик, директор Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины Мирослав Попович.

Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Бугров на своей странице в Facebook.

Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор Мирослав Попович родился 12 апреля 1930 года в Житомире.

Попович был одним из участников инициативной группы "Первого декабря".