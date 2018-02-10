Умер философ Мирослав Попович
Суббота, 10 февраля 2018, 21:20
На 88 году жизни скончался академик, директор Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины Мирослав Попович.
Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Бугров на своей странице в Facebook.
Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор Мирослав Попович родился 12 апреля 1930 года в Житомире.
Попович был одним из участников инициативной группы "Первого декабря".
У вічність відійшов Мирослав Попович.— Петро Порошенко (@poroshenko) February 10, 2018
Україна втратила великого мислителя і одного зі своїх беззаперечних моральних авторитетів.
Вічна пам'ять людині, яка дала нам приклад правди і свободи. pic.twitter.com/WdaBUA65F5