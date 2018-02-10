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Родичі загиблих військових розповіли, якої допомоги потребують

Субота, 10 лютого 2018, 22:24

Половина родичів загиблих військовослужбовців відчуває підтримку місцевої влади.

Про це свідчать результати опитування понад 1000 членів сімей загиблих військовослужбовців, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення "Дзеркала тижня. Україна" та благодійного проекту "Небесна гвардія".

Так, на питання "Чи відчуваєте ви підтримку місцевої влади?" 50% опитаних відповіли ствердно. Ще 24% обрали варіант "Раніше відчував(ла), зараз ні". 23% відповіли, що не відчувають жодної підтримки.

 

На питання, в чому полягає підтримка місцевої влади, 72% відповіли "фінансова допомога", 45% - "моральна підтримка", 24% - "допомога у вирішенні побутових проблем, 19% - "допомога речами, продуктами", 17% - "допомога з житлом". Інші варіанти набрали менше 5%. Можна було обрати кілька варіантів відповіді.

 

Родичів загиблих також попросили відповісти, чи є у них сьогодні проблеми, які вони не можуть вирішити без допомоги влади чи суспільства.

52% відповіли, що не мають таких проблем. Водночас по 12% зазначили проблеми з видачею землі або нерухомості та юридичну допомогу.

 

"Виявилося, що найбільше родин потребують консультаційної юридичної підтримки, — багатьом у зв'язку з віком, станом здоров'я, сімейними обставинами і браком досвіду буває непросто розібратися з документами для отримання виплат, житла, землі, пільг на оплату комунальних тощо. Багатьом із них не під силу скористатися тим, що належить їм за законом як найближчим родичам полеглих учасників бойових дій. Багато їх беззахисні перед місцевою владою і службовцями в захисті своїх прав", - пише "Дзеркало тижня".

На прохання оцінити дії держави щодо вшанування пам'яті загиблих 33% родичів відповіли, що влада робить недостатньо для збереження пам'яті у прийдешніх поколінь.

 

26% вважає, що влада робить достатньо. 24% обрали варіант "Влада не робить нічого. Про загиблих пам'ятають тільки завдяки зусиллям суспільства".

Дослідження проводилося серед членів сімей загиблих військовослужбовців шляхом телефонного опитування в період із 18 по 27 грудня 2017 р. Номери випадковим чином відбиралися з бази даних, наданої "Небесною гвардією".

Розподіл опитаних за макрорегіонами (Захід, Південь, Схід, Центр, Київ) — пропорційний кількості полеглих військовослужбовців, які раніше проживали у відповідній частині країни.

Українська правда
Теми: опитуваннявійна
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