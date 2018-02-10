Родственники погибших военных рассказали, в какой помощи нуждаются

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Суббота, 10 февраля 2018, 23:24

Половина родственников погибших военнослужащих чувствуют поддержку власти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса более 1000 членов семей погибших военнослужащих, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу "Зеркала недели. Украина" и благотворительного проекта "Небесная гвардия".

Так, на вопрос "Чувствуете ли вы поддержку местной власти?" 50% опрошенных ответили утвердительно. Еще 24% выбрали вариант "Раньше чувствовал(а), сейчас нет". 23% ответили, что не ощущают никакой поддержки.

 

На вопрос, в чем заключается поддержка местной власти, 72% ответили "финансовая помощь", 45% - "моральная поддержка", 24% - "помощь в решении бытовых проблем, 19% - "помощь вещами, продуктами", 17% - "помощь с жильем". Другие варианты набрали менее 5%. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

 

Родственников погибших также попросили ответить, есть ли у них сегодня проблемы, которые они не могут решить без помощи власти и общества.

52% ответили, что не имеют таких проблем. В то же время по 12% отметили проблемы с выдачей земли или недвижимости и юридическую помощь.

 

"Оказалось, что больше всего семей нуждаются консультационной юридической поддержке, - многим в связи с возрастом, состоянием здоровья, семейными обстоятельствами и недостатком опыта бывает непросто разобраться с документами для получения выплат, жилья, земли, льгот на оплату коммунальных и тому подобное. Многим из них не под силу воспользоваться тем, что принадлежит им по закону как ближайшим родственникам погибших участников боевых действий. Многие беззащитны перед местными властями и служащими в защите своих прав", - пишет "Зеркало недели".

На просьбу оценить действия государства по чествованию памяти погибших 33% родственников ответили, что власть делает недостаточно для сохранения памяти у будущих поколений.

 

26% считает, что власть делает достаточно. 24% выбрали вариант "Власть не делает ничего. О погибших помнят только благодаря усилиям общества".

Исследование проводилось среди членов семей погибших военнослужащих путем телефонного опроса в период с 18 по 27 декабря 2017 года. Номера случайным образом отбирались из базы данных, предоставленной "Небесной гвардией".

Распределение опрошенных по макрорегионам (Запад, Юг, Восток, Центр, Киев) - пропорционально количеству погибших военнослужащих, которые ранее проживали в соответствующей части страны.

Украинская правда
Темы: опрос война
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