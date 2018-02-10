Родственники погибших военных рассказали, в какой помощи нуждаются
Половина родственников погибших военнослужащих чувствуют поддержку власти.
Об этом свидетельствуют результаты опроса более 1000 членов семей погибших военнослужащих, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу "Зеркала недели. Украина" и благотворительного проекта "Небесная гвардия".
Так, на вопрос "Чувствуете ли вы поддержку местной власти?" 50% опрошенных ответили утвердительно. Еще 24% выбрали вариант "Раньше чувствовал(а), сейчас нет". 23% ответили, что не ощущают никакой поддержки.
На вопрос, в чем заключается поддержка местной власти, 72% ответили "финансовая помощь", 45% - "моральная поддержка", 24% - "помощь в решении бытовых проблем, 19% - "помощь вещами, продуктами", 17% - "помощь с жильем". Другие варианты набрали менее 5%. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Родственников погибших также попросили ответить, есть ли у них сегодня проблемы, которые они не могут решить без помощи власти и общества.
52% ответили, что не имеют таких проблем. В то же время по 12% отметили проблемы с выдачей земли или недвижимости и юридическую помощь.
"Оказалось, что больше всего семей нуждаются консультационной юридической поддержке, - многим в связи с возрастом, состоянием здоровья, семейными обстоятельствами и недостатком опыта бывает непросто разобраться с документами для получения выплат, жилья, земли, льгот на оплату коммунальных и тому подобное. Многим из них не под силу воспользоваться тем, что принадлежит им по закону как ближайшим родственникам погибших участников боевых действий. Многие беззащитны перед местными властями и служащими в защите своих прав", - пишет "Зеркало недели".
На просьбу оценить действия государства по чествованию памяти погибших 33% родственников ответили, что власть делает недостаточно для сохранения памяти у будущих поколений.
26% считает, что власть делает достаточно. 24% выбрали вариант "Власть не делает ничего. О погибших помнят только благодаря усилиям общества".
Исследование проводилось среди членов семей погибших военнослужащих путем телефонного опроса в период с 18 по 27 декабря 2017 года. Номера случайным образом отбирались из базы данных, предоставленной "Небесной гвардией".
Распределение опрошенных по макрорегионам (Запад, Юг, Восток, Центр, Киев) - пропорционально количеству погибших военнослужащих, которые ранее проживали в соответствующей части страны.