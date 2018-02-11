Минобороны: Производство санитарных "Богданов" приостановлено ​​

Дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.

Такое решение было принято по результатам заседания круглого стола, состоявшегося под председательством заместителя министра обороны Украины генерал-майора Олега Шевчука, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей "Богдан 2251", - говорится в сообщении.

Координатором рабочей группы по технической составляющей назначен представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, медицинской - представитель Научно-исследовательского института проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии, эксплуатационной - представитель Центрального автомобильного управления вооружения Вооруженных сил Украины.

Деятельность групп будет сосредоточена на решении таких основных проблемных вопросов: выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского КУНГа.

"Конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц Министерства обороны Украины будет обеспечение медицинской службы Вооруженных сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса "А", - подчеркнули в министерстве.

Как известно, из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод. Согласно государственному оборонному заказу, Министерству обороны было передано 100 автомобилей. Сейчас ВСУ приняли половину.

Как известно, санитарный автомобиль "Богдан 2251" производится корпорацией "Богдан Моторс". Разработка авто, как заявлялось, велась совместно со специалистами Минобороны с учетом потребностей военных врачей. Стоимость автомобиля составляла $32 тыс. за единицу.

Напомним, бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко. Нынешний гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов ранее был дилером корпорации.