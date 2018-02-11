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В’ятрович про Висоцького і Цоя: я не вважаю, що їх треба забороняти

Неділя, 11 лютого 2018, 03:57
В’ятрович про Висоцького і Цоя: я не вважаю, що їх треба забороняти

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович не вважає, що в Україні потрібно забороняти творчість Володимира Висоцького чи Віктора Цоя.

Про це він сказав в ефірі програми "Суботнє інтерв’ю" на Радіо Свобода.

"Лише хочу звернути увагу, що ця дискусія дуже швидко зійшла на манівці на предмет того, чи забороняти їх, чи не забороняти. Я не вважаю, що їх треба забороняти", - підкреслив В’ятрович.

"Я вважаю просто, що ми повинні пам’ятати, що, власне, і цих діячів (Булгаков, Висоцький – ред.) російська пропаганда буде використовувати для посилення свого впливу. Тому що вони нагадують про єдиний культурний простір, який існував. Вони є інструментами відтворення цього єдиного культурного простору. Вони апелюють до цих концептів "один народ", який є абсолютно основою сучасної російської пропаганди", – пояснив він.

Директор Українського інституту нацпам’яті наголошує, що безперечно "можна і треба вивчати і російську літературу в рамках світової літератури".

"Я не збираюся оцінювати творчість Висоцького. І я не хочу говорити, чи добра вона, чи погана. У мене теж є у домашній колекції платівок фактично повна збірка колекції Володимира Висоцького… І слухав багато Цоя свого часу. Я не збираюся засуджувати їх за їхню творчість", – додав В’ятрович.

За його словами, в нинішній ситуації потрібно розуміти, що їхню творчість, очевидно, вже без їх відома будуть використовувати як інструменти поновлення російського впливу.

Наприкінці січня В’ятрович на своїй сторінці у Facebook зарахував Висоцького і Цоя до "щупальців "русского мира". Цей пост викликав суперечки.

"Українська правда" у Threads

Теми: пропагандаРосія
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