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Вятрович о Высоцком и Цое: я не считаю, что их надо запрещать

Воскресенье, 11 февраля 2018, 03:57
Вятрович о Высоцком и Цое: я не считаю, что их надо запрещать

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не считает, что в Украине нужно запрещать творчество Владимира Высоцкого или Виктора Цоя.

Об этом он сказал в эфире программы "Субботнее интервью" на Радио Свобода.

"Только хочу обратить внимание, что эта дискуссия очень быстро сошла с пути на предмет того, запрещать их, или не запрещать. Я не считаю, что их надо запрещать", - подчеркнул Вятрович.

"Я считаю просто, что мы должны помнить, что, собственно, и этих деятелей (Булгаков, Высоцкий - ред.) российская пропаганда будет использовать для усиления своего влияния. Потому что они напоминают о едином культурном пространстве, которое существовало. Они являются инструментами воспроизведения этого единого культурного пространства. Они апеллируют к этим концептам "один народ", который является абсолютно основой современной российской пропаганды", - пояснил он.

Директор Украинского института нацпамяти отмечает, что безусловно "можно и нужно изучать и русскую литературу в рамках мировой литературы".

"Я не собираюсь оценивать творчество Высоцкого. И я не хочу говорить, хорошая она или плохая. У меня тоже есть в домашней коллекции пластинок фактически полное собрание коллекции Владимира Высоцкого ... И слушал много Цоя своего времени. Я не собираюсь осуждать их за их творчество", - добавил Вятрович.

По его словам, в нынешней ситуации нужно понимать, что их творчество, очевидно, уже без их ведома будут использовать как инструменты возобновления российского влияния.

В конце января Вятрович на своей странице в Facebook причислил Высоцкого и Цоя к "щупальцам "русского мира". Этот пост вызвал споры.

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Темы: пропагандаРосcия
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