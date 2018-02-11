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Понад 4 мільйони українців їздили до Росії у 2017 році

Неділя, 11 лютого 2018, 06:09

Близько 4,3 мільйона українців їздили до Росії у 2017 році.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, пише Радіо Свобода.

Більше українці виїжджали до Польщі. Згідно зі статистикою, кордон у напрямку цієї країни перетнули майже 10 мільйонів громадян України.

Крім того, 3,1 мільйона українців їздили до Угорщини.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і "шенгену" (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн "шенгенської зони" з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих "заморських володінь" Нідерландів і Франції.

За даними служби статистики, у 2016 році до Росії їздило 3,8 млн українців, а до Польщі 10,1 млн. В Угорщину виїжджало 2,8 млн осіб.

Теми: РосіяПольщаЄСвізи
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