Более 4 миллионов украинцев ездили в Россию в 2017 году

Около 4,3 миллиона украинцев ездили в Россию в 2017 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишет Радио Свобода.

Больше украинцы выезжали в Польшу. Согласно статистике, границу в направлении этой страны пересекли почти 10 млн граждан Украины.

Кроме того, 3,1 миллиона украинцев ездили в Венгрию.

11 июня 2017 вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и "шенгена" (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран "шенгенской зоны" из-за пределов ЕС. Этот режим пока не касается так называемых "заморских владений" Нидерландов и Франции.

По данным службы статистики, в 2016 году в Россию ездили 3,8 млн украинцев, а в Польшу 10,1 млн. В Венгрию выезжало 2,8 человек.