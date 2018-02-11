Доба в АТО: Бойовики 8 разів порушили режим тиші

Минулої доби в зоні АТО зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.

Проце повідомляє прес-центр штабу АТО

На Луганському напрямку, у вечірній час, противник кілька годин, з невеликими перервами, вів вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Кримське.

Міномети такого ж калібру, а також озброєння БМП, гранатомети та кулемети окупанти декілька разів застосували поблизу Світлодарська. З гранатометів і стрілецької зброї були обстріляні позиції ЗСУ неподалік Новоолександрівки.

На Донецькому напрямку ворог з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях українських захисників поблизу Талаківки.