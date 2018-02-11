Сутки в АТО Боевики 8 раз нарушили режим тишины

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Воскресенье, 11 февраля 2018, 07:36

За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

На Луганском направлении, в вечернее время, противник несколько часов, с небольшими перерывами, вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское.

Минометы такого же калибра, а также вооружения БМП, гранатометы и пулеметы оккупанты несколько раз применили вблизи Светлодарска. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ неподалеку Новоалександровки.

На Донецком направлении враг из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям украинских защитников вблизи Талаковки.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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