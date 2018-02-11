17-річна українка виграла один з найпрестижніших турнірів із дзюдо

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Неділя, 11 лютого 2018, 07:49

17-річна чемпіонка Євро-2017 з дзюдо українка Дарина Білодід перемогла на турнірі Grand Slam у Парижі, що вважається одним із найпрестижніших у світі.

Українка виграла в найлегшій ваговій категорії до 48 кг.

У своїй першій сутичці на турнірі Білодід перемогла олімпійську чемпіонку Лондона-2012 Сару Менезес з Бразилії.

Наступною була перемога над Ширі Рішоні з Ізраїлю.

У півфіналі Дарина здолала "іппоном" (прийом, що приносить дострокову перемогу - прим) чинну чемпіонку світу Фуну Тонакі з Японії.

У фіналі Дарина перемогла Кан Ю-Чжон з Південної Кореї.

Варто додати, що дорослий чемпіонат Європи Білодід виграла в 16 років.

Ще одна українка Марина Черняк у цій же вазі ваговій категорії в Парижі здобула бронзу, вигравши у втішному фіналі в Юлії Фігероу з Іспанії.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: спорт
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