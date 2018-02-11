17-летняя украинка победила в одном из самых престижных турниров по дзюдо

17-летняя чемпионка Евро-2017 по дзюдо украинка Дарья Билодид победила на турнире Grand Slam в Париже, который считается одним из самых престижных в мире.

Украинка выиграла в легкой весовой категории до 48 кг.

В своей первой схватке на турнире Билодид победила олимпийскую чемпионку Лондона-2012 Сару Менезес из Бразилии.

Следующей была победа над Шири Ришон из Израиля.

В полуфинале Дарья одолела "иппоном" (прием, который приносит досрочную победу - прим) действующую чемпионку мира Фуну Тонаки из Японии.

В финале Дарья победила Кан Ю-Чжон из Южной Кореи.

Стоит добавить, что взрослый чемпионат Европы Билодид выиграла в 16 лет.

Еще одна украинка Марина Черняк в этом же весе весовой категории в Париже получила бронзу, выиграв в утешительном финале у Юлии Фигероу из Испании.