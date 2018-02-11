Бойовики ОРДО стріляли по безпілотнику ОБСЄ

233 перегляди
Неділя, 11 лютого 2018, 09:21

На території ОРДО в бік міні-БПЛА, що належить СММ ОБСЄ було відкрито вогонь зі стрілецької зброї.

Про це йдеться у звіті СММ станом на вечір 9 лютого.

"Здійснюючи патрулювання за 300 м на захід від західної околиці н. п. Первомайське (непідконтрольний урядові, 68 км на південь від Донецька), спостерігачі чули 11 пострілів зі стрілецької зброї за 1,5 км на східно-південний схід. За оцінкою СММ, вогонь вівся у напрямку міні-БПЛА, який на той момент пролітав приблизно за 1,7 км на південний схід від позиції спостерігачів", - йдеться у звіті.

Члени патруля місії сховалися за броньованими автомобілями і забрали БПЛА, який пошкоджено не було.

У місії також повідомили, що о 10:41 9 лютого представник ОРДО здійснив попереджувальні постріли, оскільки патруль зупинився в районі, де зупинятися не дозволено.

Це було приблизно за 500 м на захід від н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр, непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя). Патруль місії зупинився на ділянці дороги, що проходить між блокпостами Збройних сил України та збройних формувань.

У звіті також йдеться, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 97 вибухів за добу на Донбасі.

Зокрема, 95 вибухів зафіксовано в Донецькій області, 2 – в Луганській.

У СММ нагадали, що за попередній звітний період було зафіксовано близько 740 вибухів, усі в Донецькій області.

Українська правда
Теми: ОБСЄ Донбас
powered by lun.ua
По темі
ОБСЄ: у житлових районах ОРДО розміщується військова техніка 10 лютого 2018, 07:32
ОБСЄ за добу зафіксувала більше 700 вибухів на Донбасі 10 лютого 2018, 01:57
США в ОБСЄ: відповідальність за насильство на Донбасі лежить винятково на РФ 9 лютого 2018, 07:18
Усі новини
Головні новини
Міноборони: Виробництво санітарних "Богданів" призупинено
Помер філософ Мирослав Попович
Луценко фактично попросив Гройсмана відсторонити Данилюка – Лещенко
ОІ-2018: У перший день найбільше нагород - у збірної Нідерландів
Усі новини
архітектура

ArchDaily назвав найкращі будівлі року

спорт

Київські спортсмени та інструктори — про користь зимових видів спорту