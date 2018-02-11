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Боевики ОРДО стреляли по беспилотнику ОБСЕ

Воскресенье, 11 февраля 2018, 08:21

На территории ОРДО в сторону мини-БПЛА, принадлежащему СММ ОБСЕ был открыт огонь из стрелкового оружия.

Об этом говорится в отчете СММ по состоянию на вечер 9 февраля.

"Осуществляя патрулирование в 300 м к западу от западной окраины н. п. Первомайское (неподконтрольный правительству, 68 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали 11 выстрелов из стрелкового оружия в 1,5 км восточно-южный восток. По оценке СММ, огонь велся в направлении мини-БПЛА, который на тот момент пролетал примерно в 1,7 км к юго-востоку от позиции наблюдателей", - говорится в отчете.

Члены патруля миссии спрятались за бронированными автомобилями и забрали БПЛА, который поврежден не был.

В миссии также сообщили, что в 10:41 9 февраля представитель ОРДО совершил предупредительные выстрелы, поскольку патруль остановился в районе, где останавливаться не разрешено.

Это было примерно в 500 м к западу от р. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя). Патруль миссии остановился на участке дороги, проходящей между блокпостами Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований.

В отчете также говорится, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 97 взрывов за сутки на Донбассе.

В частности, 95 взрывов зафиксировано в Донецкой области, 2 - в Луганской.

В СММ напомнили, что за предыдущий отчетный период было зафиксировано около 740 взрывов, все в Донецкой области.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕДонбасс
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