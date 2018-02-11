Качинський: Польща має захищати правду про події Другої світової

Голова польської керівної партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослав Качинський вважає, що Польща повинна захищати правду про події Другої світової війни.

Про це політик заявив у суботу, повідомляє TVN 24.

Качинський зазначив, що сьогодні вороги Польщі намагаються розпалити антисемітизм у країні.

"Сьогодні вороги Польщі, можна сказати, диявол, пропонує нам дуже поганий рецепт, серйозну хворобу душі, хворобу розуму - хворобу антисемітизму. Ми повинні відхилити, відкинути його", - сказав Качинський.

"Тут ми повинні бути рішучими, ми повинні бути жорсткими, ми повинні захищати правду про те, що відбувалося в Польщі під час Другої світової війни. Але істину завжди слід захищати з пам'яттю вічних слів святого Павла - перемагай зло добром", - додав глава "Права і справедливості".

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку.

Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Україна раніше закликала польського президента не підписувати ухвалені парламентом зміни.

Європейська правда