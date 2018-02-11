Поповича поховають у вівторок

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Неділя, 11 лютого 2018, 13:26

Похорон директора Інституту філософії Мирослава Поповича відбудеться у вівторок, 13 лютого на Байковому цвинтарі.

Про це повідомив журналіст Василь Зоря у Facebook.

"За попередньою інформацією, прощання у приміщенні президії НАНу - на вул. Володимирській, 54", - додав він.

За даними журналіста, на честь Поповича буде перейменовано одну з вулиць у Києві.

Як повідомлялося, академік, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор Мирослав Попович помер 10 лютого на 88 році життя.

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