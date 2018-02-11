ОІ-2018. Німеччина виграє ще одне "золото" в біатлоні, українці за межами тор-20

Німець Арнд Пайффер став олімпійським чемпіоном в біатлонному спринті на Олімпіаді в південнкорейському Пхьончхані.

"Срібло" дісталося чеху Міхаелю Карчмару та "бронза" в італійця Домініка Віндіша.

Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, котрий фінішував на 21 позиції. Українець відстрілявся на "нуль", але показав слабку швидкість. На фініші Підручний програв переможцю майже хвилину.

До речі, багаторазовий чемпіон світу француз Мартен Фуркад у цій гонці допустив три промахи і на фініші показав восьмий час, вигравши 27 секунд у Підручного.

Завадив вітер на стрільбі і норвежцям Свендсену та Тарьє Бьо, які двічі не закрили мішень.

Артем Прима з двома промахами посів 40 позицію. Сергій Семенов не закрив одну мішень і фінішував на 46 місці. З трьома промахами на вогневому рубежі Володимир Сємаков лише 78-й.

За результатами спринту Підручний, Прима та Семенов пробилися до гонки переслідування.

Нагадаємо, що в жіночому спринті на ОІ найкращий результат серед українок у Віти Семеренко, яка стала 14.