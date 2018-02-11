Бойовики обстріляли ДФС, пошкоджено загорожі й перекриття

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Неділя, 11 лютого 2018, 16:23

На Донеччині бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.

Як повідомляє прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій, внаслідок обстрілу пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів - пробито бетонні перекриття.

Повідомляється також, що персонал станції переховувався в бомбосховищі.

Станом на 10.00 неділі ДФС працює в штатному режимі.

Українська правда
Теми: Донбас
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