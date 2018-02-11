Бойовики обстріляли ДФС, пошкоджено загорожі й перекриття
На Донеччині бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.
Як повідомляє прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій, внаслідок обстрілу пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів - пробито бетонні перекриття.
Повідомляється також, що персонал станції переховувався в бомбосховищі.
Внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів - пробито бетонні перекриття. Персонал переховувався в бомбосховищі, станом на 10.00 ДФС працює в штатному режимі.— МТОТ (@mtot_gov_ua) February 11, 2018
Станом на 10.00 неділі ДФС працює в штатному режимі.