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Боевики обстреляли ДФС, повреждены ограждения и перекрытия

Воскресенье, 11 февраля 2018, 15:23
Боевики обстреляли ДФС, повреждены ограждения и перекрытия

В Донецкой области боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.

Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий, в результате обстрела повреждены бетонные заграждения и дома фильтров - пробиты бетонные перекрытия.

Сообщается также, что персонал станции скрывался в бомбоубежище.

По состоянию на 10.00 воскресенья ДФС работает в штатном режиме.

Украинская правда
Темы: Донбасс
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