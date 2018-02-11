Боевики обстреляли ДФС, повреждены ограждения и перекрытия
В Донецкой области боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.
Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий, в результате обстрела повреждены бетонные заграждения и дома фильтров - пробиты бетонные перекрытия.
Сообщается также, что персонал станции скрывался в бомбоубежище.
Внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів - пробито бетонні перекриття. Персонал переховувався в бомбосховищі, станом на 10.00 ДФС працює в штатному режимі.— МТОТ (@mtot_gov_ua) February 11, 2018
По состоянию на 10.00 воскресенья ДФС работает в штатном режиме.