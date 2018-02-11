ОІ-2018: Лідер медального заліку змінився після другого дня Ігор

За підсумками другого дня зимової Олімпіади у південнокорейському Пхьончхані у лідери медального заліку вийшла збірна Німеччини.

В активі німецької команди - три "золотих" та одна "бронзова" нагорода.

На другій позиції з 5 медалями - команда Нідерландів (2 "золота", 2 "срібла" та 1 "бронза").

Трійку замикає Норвегія з 8 нагородами (1-4-3 відповідно).

Перші "золоті" нагороди на ОІ-2018 виграли у цей день США, Франція та Австрія.

Українці в цей ігровий день були далекі від медалей: у спринті в біатлоні Дмитро Підручний з 21 результатом був найкращим серед українців. У фристайлі в могулі українка Тетяна Петрова у кваліфікації показала лише 20 результат і не вийшла до фіналу.

У лижній гонці в скіатлоні Олексій Красовський не зумів завершити гонку, оскільки лідери перегонів обійшли його на коло і він був змушений знятися.

У санному спорті українці Антон Дукач та Андрій Мандзій не пробилися до вирішального четвертого заїзду. Більш того, у другому заїзді Мандзій випав із санок і в результаті посів останнє 40 місце. Дукач фінішував 26-м.

У понеділок, 12 лютого на ОІ буде розіграно 8 комплектів нагород. Українським уболівальникам варто звернути на гонку переслідування у жінок, що розпочнеться о 12:10 за київським часом.

Микола Аврамчук, для УП