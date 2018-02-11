ОИ-2018: Лидер медального зачета сменился после второго дня Игр

По итогам второго дня зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхан в лидеры медального зачета вышла сборная Германии.

В активе немецкой команды - три "золотых" и одна "бронзовая" награда.

На второй позиции с 5 медалями - команда Нидерландов (2 "золота", 2 "серебра" и 1 "бронза").

Тройку замыкает Норвегия с 8 наградами (1-4-3 соответственно).

Первые "золотые" награды на ОИ-2018 выиграли в этот день США, Франция и Австрия.

Украинцы в этот игровой день были далеки от медалей: в спринте в биатлоне Дмитрий Пидручный с 21 результатом был лучшим среди украинцев. Во фристайле в могуле украинка Татьяна Петрова в квалификации показала лишь 20 результат и не вышла в финал.

В лыжной гонке в скиатлоне Алексей Красовский не сумел завершить гонку, поскольку лидеры гонки обошли его на круг и он был вынужден сняться.

В санном спорте украинцы Антон Дукач и Андрей Мандзий не пробились в решающий четвертый заезд. Более того, во втором заезде Мандзий выпал из санок и в результате занял последнее 40 место. Дукач финишировал 26-м.

В понедельник, 12 февраля на ОИ будет разыграно 8 комплектов наград. Украинским болельщикам стоит обратить внимание на гонку преследования у женщин, которая начнется в 12:10 по киевскому времени.

Николай Аврамчук, для УП