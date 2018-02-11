Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОИ-2018: Лидер медального зачета сменился после второго дня Игр

Воскресенье, 11 февраля 2018, 15:42

По итогам второго дня зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхан в лидеры медального зачета вышла сборная Германии.

В активе немецкой команды - три "золотых" и одна "бронзовая" награда.

На второй позиции с 5 медалями - команда Нидерландов (2 "золота", 2 "серебра" и 1 "бронза").

Тройку замыкает Норвегия с 8 наградами (1-4-3 соответственно).

Первые "золотые" награды на ОИ-2018 выиграли в этот день США, Франция и Австрия.

Украинцы в этот игровой день были далеки от медалей: в спринте в биатлоне Дмитрий Пидручный с 21 результатом был лучшим среди украинцев. Во фристайле в могуле украинка Татьяна Петрова в квалификации показала лишь 20 результат и не вышла в финал.

В лыжной гонке в скиатлоне Алексей Красовский не сумел завершить гонку, поскольку лидеры гонки обошли его на круг и он был вынужден сняться.

В санном спорте украинцы Антон Дукач и Андрей Мандзий не пробились в решающий четвертый заезд. Более того, во втором заезде Мандзий выпал из санок и в результате занял последнее 40 место. Дукач финишировал 26-м.

 

В понедельник, 12 февраля на ОИ будет разыграно 8 комплектов наград. Украинским болельщикам стоит обратить внимание на гонку преследования у женщин, которая начнется в 12:10 по киевскому времени.

Николай Аврамчук, для УП

Темы: ОлимпиадаЮжная Кореяспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Все новости...
Олимпиада
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: