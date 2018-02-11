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У Києві контрактник, який повернувся з АТО, вбив людину на зупинці автобуса

Неділя, 11 лютого 2018, 16:03
У Києві контрактник, який повернувся з АТО, вбив людину на зупинці автобуса
Патрульна поліція України

У Києві біля станції метро "Чернігівська" молодший лейтенант, контрактник військової частини з дислокацією у м. Біла Церква вбив людину на зупинці громадського транспорту.

За даними патрульної поліції, НП сталася вдень 10 лютого.

"Медики, які прибули на місце інциденту, констатували смерть пораненого. Невідомий, який скоїв злочин, після скоєного попрямував у  напрямку метро. Патрульні помітили громадянина, схожого за прикметами, на вул.Мурманській, де він зайшов в один з будинків. Під час проведення поверхневої перевірки той розповів, що має при собі ножа, і зізнався, що скоїв напад на чоловіка біля станції метро "Чернігівська", - повідомили у поліції.

Ймовірного вбивцю було затримано. Попередньо між чоловіками виникла суперечка на зупинці громадського транспорту, після чого один з них пішов до магазину поблизу, купив кухонного ножа, повернувся на місце та наніс декілька ударів ножем своєму опоненту.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос 11 лютого у своєму Facebook повідомив персональні дані затриманого, посилаючись  на доповідь військового прокурора Київського гарнізону. 

"У Києві поблизу станції метро "Чернігівська" на автобусній зупинці молодший лейтенант Б. (1990 р.н, контрактник в/ч з місцем постійної дислокації - Біла Церква) ударив ножем в область серця і вбив громадянина Ю. (1983 р.н.). Офіцера затримано, оголошено підозру про умисне вбивство. Зовсім недавно офіцер з частиною повернувся з АТО", - зазначив Матіос. 

"Конфлікт виник під час очікування у черзі на маршрутний автобус. Офіцер пішов у найближчий магазин, купив ножа, повернувся і вбив людину, яка зробила йому зауваження. Це наслідки війни, до яких сліпа держава", - додав він. 

Ресторатор Олександр Купер, у ресторані якого в Одесі працював загиблий  - шеф-кухар Руслан Юрченко - повідомив, що вбивця - боєць 72-ї ОМБр у звільненні.

 
 

Українська правда

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Теми: КиївАТОМатіоспрокуратураполіція
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