У Києві контрактник, який повернувся з АТО, вбив людину на зупинці автобуса

"У Києві поблизу станції метро "Чернігівська" на автобусній зупинці молодший лейтенант Б. (1990 р.н, контрактник в/ч з місцем постійної дислокації - Біла Церква) ударив ножем в область серця і вбив громадянина Ю. (1983 р.н.). Офіцера затримано, оголошено підозру про умисне вбивство. Зовсім недавно офіцер з частиною повернувся з АТО", - зазначив Матіос.

"Конфлікт виник під час очікування у черзі на маршрутний автобус. Офіцер пішов у найближчий магазин, купив ножа, повернувся і вбив людину, яка зробила йому зауваження. Це наслідки війни, до яких сліпа держава", - додав він.

Ресторатор Олександр Купер, у ресторані якого в Одесі працював загиблий - шеф-кухар Руслан Юрченко - повідомив, що вбивця - боєць 72-ї ОМБр у звільненні.