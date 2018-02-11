В Киеве контрактник, вернувшийся из АТО, убил человека на остановке автобуса

В Киеве возле станции метро "Черниговская" младший лейтенант, контрактник воинской части с дислокацией в г.Белая Церковь убил человека на остановке общественного транспорта.

По данным патрульной полиции, ЧП произошло днем ​​10 февраля.

"Медики, прибывшие на место инцидента, констатировали смерть раненого. Неизвестный, совершивший преступление, отправился в направлении метро. Патрульные заметили гражданина, похожего по приметам на ул.Мурманская, где он зашел в один из домов. Во время проведения поверхностной проверки тот рассказал, что при себе у него есть нож, и признался, что совершил нападение на мужчину возле станции метро "Черниговская", - сообщили в полиции.

Предполагаемый убийца был задержан. Предварительно между мужчинами возникла ссора на остановке общественного транспорта, после чего один из них пошел в магазин неподалеку, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос 11 февраля в своем Facebook сообщил персональные данные задержанного, ссылаясь на доклад военного прокурора Киевского гарнизона.

"В Киеве вблизи станции метро "Черниговская" на автобусной остановке младший лейтенант Б. (1990 г.р., контрактник в/ч с местом постоянной дислокации - Белая Церковь) ударом ножа в область сердца убил гражданина Ю. (1983 г.р.). Офицер задержан, ему объявлено подозрение об умышленном убийстве. Совсем недавно офицер с частью вернулся из АТО", - отметил Матиос.

"Конфликт возник во время ожидания в очереди на маршрутный автобус. Офицер пошел в ближайший магазин, купил нож, вернулся и убил человека, который сделал ему замечание. Это последствия войны, к которым слепо государство", - добавил он.