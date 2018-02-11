Бійка пасажирів в аеропорту "Київ" завершилася масовою затримкою рейсів

Бійка між пасажирами рейсів "Бєлавіа" і Bravo Airways в Жулянах, яка відбулася 9 лютого, стала причиною масової затримки усіх подальших рейсів з аеропорту.

Про це повідомляє ЦТС.

У столичному аеропорту виникла поломка літака, який повинен був летіти в Шарм-еш-Шейх, і замість нього подали інший літак, який повинен був летіти до Мінська (пізніше в прес-службі аеропорту роз'яснили, що спочатку причиною затримки рейсу в Шарм-еш-Шейху стало закриття аеропорту в Хургаді, який є запасним для даного напрямку - ред.).

Обурені пасажири білоруського рейсу, за словами очевидців, почали бійку, не пускаючи пасажирів, що слідували на посадку в Єгипет.

При цьому, поліції, яка прибула на місце події, нічого не залишалося, як спостерігати за бійкою через скло, адже конфлікт виник в транзитній зоні після паспортного контролю. На місце бійки викликали прикордонників.

Згідно онлайн-табло аеропорту, рейс в Шарм-еш-Шейх вилетів з Києва лише 11:16 замість запланованого часу 2:15, а літак на Мінськ, з пасажирами якого і сталося непорозуміння при виході на посадку, вилетів майже на годину пізніше - в 6:07 замість 5:15.

За словами представників аеропорту, бешкетників, якими виявилися громадяни Білорусі, які летіли в Єгипет, поки що довелося відпустити - до них не були пред'явлені претензії, оскільки інцидент стався вже після проходження паспортного контролю.

Затримки рейсів, викликані тим, що, як стверджують очевидці, 150 пасажирів заблокували вихід з паспортного контролю, виявилися більш ніж істотними.

Наприклад, рейс LOT до Варшави затримався на 1 годину 37 хвилин, рейси WizzAir в Будапешт і Дортмунд - на 3 години.

В майбутньому призвідцям бійки, трьом громадянам Білорусі, загрожує заборона на в'їзд в Україну, а українцям, які брали участь в блокуванні виходу з паспортного контролю, - адміністративні заходи по поверненні в країну.

Економічна правда