Драка пассажиров в аэропорту "Киев" закончилась массовой задержкой рейсов

Драка между пассажирами рейсов "Белавиа" и Bravo Airways в Жулянах, которая произошла 9 февраля, стала причиной массовой задержки всех последующих рейсов из аэропорта.

Об этом сообщает ЦТС.

В столичном аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск (позже в пресс-службе аэропорта разъяснили, что изначально причиной задержки рейса в Шарм-эш-Шейх стало закрытие аэропорта в Хургаде, который является запасным для данного направления - ред.).

Возмущенные пассажиры белорусского рейса, по словам очевидцев, начали драку, не пуская пассажиров, следовавших на посадку в Египет.

При этом, прибывшей на место происшествия полиции ничего не оставалось, как наблюдать за дракой через стекло, ведь конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля. На место драки вызвали пограничников.

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс в Шарм-эш-Шейх вылетел из Киева лишь в 11:16 вместо запланированного времени 02:15, а самолет на Минск, с пассажирами которого и произошло недоразумение при выходе на посадку, вылетел почти на час позже - в 6:07 вместо 5:15.

По словам представителей аэропорта, дебоширов, которыми оказались граждане Беларуси, летевшие в Египет, пока что пришлось отпустить - к ним не были предъявлены претензии, поскольку инцидент произошел уже после прохождения паспортного контроля.

Задержки рейсов, вызванные тем, что, как утверждают очевидцы, 150 пассажиров заблокировали выход с паспортного контроля, оказались более чем существенными.

Например, рейс LOT в Варшаву задержался на 1 час 37 минут, рейсы WizzAir в Будапешт и Дортмунд - на 3 часа.

В будущем зачинщикам потасовки, троим гражданам Беларуси, грозит запрет на въезд в Украину, а украинцам, участвовавшим в блокировании выхода с паспортного контроля, - административные меры по возвращению в страну.

Экономическая правда