Суд в РФ вирішив депортувати в Україну учасника захоплення Слов'янська

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Неділя, 11 лютого 2018, 20:30

Реутовская міський суд Московської області ухвалив рішення про примусову депортацію на територію України учасника захоплення Слов'янська Миколи Трегуба.

Про це повідомляє "КП".

Зазначається, що "громадські активісти" знайшли для Трегуба адвоката, а рішення суду планують оскаржити у10-денний термін.

У постанові суду зазначено, що Микола Трегуб - громадянин України, 19.12.1989 р.н., визнаний винним у адміністративному правопорушенні за ч.3 ст.20.25 КоАП РФ, на нього накладено штраф в розмірі 5 тис. рублів і адміністративне видворення "шляхом примусового переміщення за межі РФ ".

До видворення Трегуб буде утримуватися у Центрі тимчасового утримання іноземних громадян ОМВД у м.Егор'євськ.

"Протягом 5 років з дня видворення в'їзд іноземному громадянину до РФ не дозволяється", - йдеться у постанові суду.

 
 

За даними бази "Миротворець", Трегуб народився у Вінниці, виховувався в інтернаті, був активним прихильником "Антимайдану".

Також вказано, що він воював на боці бойовиків з липня 2014 року, зокрема - під Слов'янськом і Макіївкою, у "загонах" під командуванням "Корсара" і "Матроса". Такожбув учасником "Спарти", з якою брав участь у боях за Донецький аеропорт, а після поранення і контузії у грудні 2014 року виїхав до Росії.

Теми: Донбас Росія суд
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