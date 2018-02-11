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Суд в РФ вирішив депортувати в Україну учасника захоплення Слов'янська

Неділя, 11 лютого 2018, 19:30
Суд в РФ вирішив депортувати в Україну учасника захоплення Слов'янська

Реутовская міський суд Московської області ухвалив рішення про примусову депортацію на територію України учасника захоплення Слов'янська Миколи Трегуба.

Про це повідомляє "КП".

Зазначається, що "громадські активісти" знайшли для Трегуба адвоката, а рішення суду планують оскаржити у10-денний термін.

У постанові суду зазначено, що Микола Трегуб - громадянин України, 19.12.1989 р.н., визнаний винним у адміністративному правопорушенні за ч.3 ст.20.25 КоАП РФ, на нього накладено штраф в розмірі 5 тис. рублів і адміністративне видворення "шляхом примусового переміщення за межі РФ ".

До видворення Трегуб буде утримуватися у Центрі тимчасового утримання іноземних громадян ОМВД у м.Егор'євськ.

"Протягом 5 років з дня видворення в'їзд іноземному громадянину до РФ не дозволяється", - йдеться в постанові суду.

 
 

За даними бази "Миротворець", Трегуб народився у Вінниці, виховувався в інтернаті, був активним прихильником "Антимайдану".

Також вказано, що він воював на боці бойовиків з липня 2014 року, зокрема - під Слов'янськом і Макіївкою, у "загонах" під командуванням "Корсара" і "Матроса". Також був учасником "Спарти", з якою брав участь у боях за Донецький аеропорт, а після поранення і контузії у грудні 2014 року виїхав до Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіясуд
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