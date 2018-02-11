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Суд в РФ решил депортировать в Украину участника захвата Славянска

Воскресенье, 11 февраля 2018, 19:30
Суд в РФ решил депортировать в Украину участника захвата Славянска

Реутовский городской суд Московской области вынес решение о принудительной депортации на территорию Украины участника захвата Славянска Николая Трегуба. 

Об этом сообщает "КП".

Отмечается, что "общественники" нашли для Трегуба адвоката и решение суда будет обжаловано в 10-дневный срок.

В постановлении суда отмечается, что Николай Трегуб - гражданин Украины, 19.12.1989 г.р., признан виновным в административном правонарушении по ч.3 ст.20.25 КоАП РФ, на него наложен штраф в размере 5 тыс. рублей и административное выдворение "путем принудительного перемещения за пределы РФ". 

До выдворения Трегуб будет содержаться в ЦВСИГ ОМВД в г.Егорьевске. 

"В течение 5 лет со дня выдворения въезд иностранному гражданину в РФ не разрешается", - отмечается в постановлении суда. 

 
 

Согласно данным базы "Миротворец", Трегуб родился в Виннице, воспитывался в интернате, был активным сторонником "Антимайдана".

Также отмечается, что воевал на стороне боевиков с июля 2014 года, в частности - под Славянском и Макеевкой, в "отрядах" под командованием "Корсара" и "Матроса". Кроме того, был участником "Спарты", где принимал участие в боях за Донецкий аэропорт.  После ранения и контузии в декабре 2014 года выехал в Россию. 

Темы: ДонбассРосcиясуд
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