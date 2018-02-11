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Роскосмос не зміг запустити "Прогрес" через помилку ракети-носія

Неділя, 11 лютого 2018, 19:47

"Роскосмос" переніс запуск ракети-носія "Союз-2.1а" з транспортним вантажним кораблем "Прогрес МС-08" з космодрому Байконур.

Як повідомили на сайті корпорації, запуск ракети перенесено на резервну дату.

"На старті пройшла команда на автоматичне вимикання двигунів, причини з'ясовуються", - повідомили у "Роскосмосі".

Як повідомило "Інтерфаксу" поінформоване джерело, причиною скасування пуску могли стати проблеми у системі управління ракети-носія "Союз-2.1а".

"Там міг виникнути конфлікт або помилка у роботі комп'ютерної системи. Це буде перевірятися. ... "Прогрес" вже не зможе, як це планувалося, причалити до МКС за найкоротшою за всю історію програмою - за 3,5 години. Після чергової спроби запуску він прибуде до станції за дві доби", - повідомило джерело.

Як відомо, у листопаді 2017 ракета-носій "Союз-2.1б" стартувала з космодрому "Східний" з 19 космічними апаратами. Запуск був успішним, однак із супутником "Метеор-М" пізніше не вдалося встановити зв'язок.

Спецкомісія дійшла висновку, що це сталося через проблеми з алгоритмами системи управління блоку розгону "Фрегат".

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякосмос
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