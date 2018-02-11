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Роскосмос не смог запустить "Прогресс" из-за ошибки ракеты-носителя

Воскресенье, 11 февраля 2018, 19:47

"Роскосмос" перенес пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-08" с космодрома Байконур.

Как сообщили на сайте корпорации, запуск ракеты перенесен на резервную дату.

"На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются", - сообщили в "Роскосмосе.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, причиной отмены пуска могли стать проблемы в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1а".

"Там мог возникнуть конфликт или ошибка в работе компьютерной системы. Это будет проверяться. ... "Прогресс" уже не сможет, как это планировалось, причалить к МКС по самой короткой за всю историю программе - за 3,5 часа. После очередной попытки запуска он прибудет к станции за двое суток", - сообщил источник. 

Как известно, в ноябре 2017 года ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома "Восточный" с 19 космическими аппаратами. Запуск прошел успешно, однако со спутником "Метеор-М" позже не удалось установить связь.

Спецкомиссия пришла к выводу, что это произошло из-за проблем с алгоритмами системы управления разгонного блока "Фрегат".

Темы: Росcиякосмос
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