На Львівщині вандали відбили голову пам'ятнику Кобзарю

У м.Стрий невідомі відбили голову пам’ятнику Тарасові Шевченку, який встановлено у міському парку культури і відпочинку.

Як повідомили у Стрийському відділі поліції, відбитий елемент пам’ятника поблизу постамента правоохоронці не виявили, пише ZAXID.net.

Факт зареєструвано, проводиться дослідча перевірка з метою встановлення зловмисників.

Місцеві мешканці планують скласти колективне звернення до представників влади та правоохоронців з приводу інциденту.

Бронзовий пам’ятник Шевченку на бетонному постаменті було встановлено у 1958 році.