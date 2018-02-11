На Львівщині вандали відбили голову пам'ятнику Кобзарю

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Неділя, 11 лютого 2018, 22:24

У м.Стрий невідомі відбили голову пам’ятнику Тарасові Шевченку, який встановлено у міському парку культури і відпочинку.

Як повідомили у Стрийському відділі поліції, відбитий елемент пам’ятника поблизу постамента правоохоронці не виявили, пише ZAXID.net.

Факт зареєструвано, проводиться дослідча перевірка з метою встановлення зловмисників.

Місцеві мешканці планують скласти колективне звернення до представників влади та правоохоронців з приводу інциденту.

Бронзовий пам’ятник Шевченку на бетонному постаменті було встановлено у 1958 році.

 

Теми: Львівщина поліція
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