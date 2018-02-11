На Львовщине вандалы отбили голову памятнику Кобзарю

6870 просмотров
Воскресенье, 11 февраля 2018, 22:24

В г.Стрый неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко, который установлен в городском парке культуры и отдыха.

Как сообщили в Стрыйском отделе полиции, отбитый элемент памятника возле постамента правоохранители не обнаружили, пишет ZAXID.net.

Факт зарегистрирован, проводится доследственная проверка с целью установления злоумышленников.

Местные жители планируют составить коллективное обращение к представителям власти и правоохранительных органов по поводу инцидента.

 

Темы: Львовщина полиция
powered by lun.ua
По теме
Пункты пропуска в Рава-Русской и Шегинях блокируют акцией протеста 3 февраля 2018, 11:46
Жителям Львовщины рекомендовали вывешивать бандеровские флаги 30 января 2018, 18:59
Прокуратура назвала причину взрыва на шахте "Степная", где погибли 8 горняков 27 января 2018, 09:52
Все новости
Главные новости
Хроника 12 февраля. Борьба Омельченко за кресло мэра и "Минск-2"
Сутки в АТО: боевики 9 раз нарушили режим тишины
МЧС РФ: В катастрофе АН-148 выживших нет
"Джавелинами" помощь Украине от США не ограничится - эксперт
Все новости
история

Как Хрущев Украине Крым отдал. Воспоминания

Жизнь

Прорыв в преодолении бесплодия! Яйцеклетка вне пределов женского тела