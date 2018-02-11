На Львовщине вандалы отбили голову памятнику Кобзарю
Воскресенье, 11 февраля 2018, 21:24
В г.Стрый неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко, который установлен в городском парке культуры и отдыха.
Как сообщили в Стрыйском отделе полиции, отбитый элемент памятника возле постамента правоохранители не обнаружили, пишет ZAXID.net.
Факт зарегистрирован, проводится доследственная проверка с целью установления злоумышленников.
Местные жители планируют составить коллективное обращение к представителям власти и правоохранительных органов по поводу инцидента.
Бронзовый памятник Шевченко на бетонном постаменте был установлен в Стрые в 1958 году.