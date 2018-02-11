На Львовщине вандалы отбили голову памятнику Кобзарю

В г.Стрый неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко, который установлен в городском парке культуры и отдыха.

Как сообщили в Стрыйском отделе полиции, отбитый элемент памятника возле постамента правоохранители не обнаружили, пишет ZAXID.net.

Факт зарегистрирован, проводится доследственная проверка с целью установления злоумышленников.

Местные жители планируют составить коллективное обращение к представителям власти и правоохранительных органов по поводу инцидента.