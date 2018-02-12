Урядові сайти США і Британії "заразили" кодом для майнінгу криптовалют - ЗМІ

Понад 4200 урядових сайтів США і Великої Британії у неділю на кілька годин "заразили" кодом для майнінгу криптовалют.

Про це з посиланням на News Register повідомляє Reuters.

Зазначається, що більше 4200 сайтів були заражені шкідливою версією додатка Browsealoud від британського виробника програмного забезпечення Texthelp, який читає веб-сторінки для людей з проблемами зору.

Шкідлива версія Browsealoud запускала на заражених комп'ютерах програмне забезпечення для видобутку криптовалюти Monero.

Американські і британські правоохоронні органи поки не коментують інформацію.

Компанія Texthelp заявила, що відключила програму Browsealoud на час розслідування.

Раніше Bloomberg писав, що північнокорейські хакери зламують комп'ютери для майнінгу криптовалют, щоб забезпечити режим у Пхеньяні готівкою на тлі жорстких міжнародних санкцій.