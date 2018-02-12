Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Урядові сайти США і Британії "заразили" кодом для майнінгу криптовалют - ЗМІ

Понеділок, 12 лютого 2018, 01:58

Понад 4200 урядових сайтів США і Великої Британії у неділю на кілька годин "заразили" кодом для майнінгу криптовалют.

Про це з посиланням на News Register повідомляє Reuters.

Зазначається, що більше 4200 сайтів були заражені шкідливою версією додатка Browsealoud від британського виробника програмного забезпечення Texthelp, який читає веб-сторінки для людей з проблемами зору.

Шкідлива версія Browsealoud запускала на заражених комп'ютерах програмне забезпечення для видобутку криптовалюти Monero.

Американські і британські правоохоронні органи поки не коментують інформацію.

Компанія Texthelp заявила, що відключила програму Browsealoud на час розслідування.

Раніше Bloomberg писав, що північнокорейські хакери зламують комп'ютери для майнінгу криптовалют, щоб забезпечити режим у Пхеньяні готівкою на тлі жорстких міжнародних санкцій.

Теми: хакериСШАВелика Британіятехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
хакери
Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Китайці хакнули електронну пошту держорганів у Європі - Microsoft
"Здохнете, окупанти голімі": українські хакери зламали онлайн-конференцію "РЖД" 
Останні новини
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
Усі новини...
Реклама: