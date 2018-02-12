В Україні очікується мокрий сніг

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Понеділок, 12 лютого 2018, 09:38

12 лютого погоду південній частині України, східних та Дніпропетровській областях визначатиме циклон з центром поблизу Криму.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Циклон зумовить мокрий сніг, на півдні з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви східного вітру 15-20 м/с.

Температура від 2° морозу до 3° тепла, в східних областях вночі 3-8° морозу.

На решті території на віддалі від циклону місцями очікується невеликий сніг; вітер переважно північно-східний, помірний; температура повітря від 3° морозу до 2° тепла. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця.

У Києві – місцями невеликий сніг, температура вдень близько 0 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 12 лютого найвища температура вдень була 10° тепла в 1995 році, найнижча вночі 27,4° морозу в 1929 році.

13 лютого на Лівобережжі, в Закарпатті і Прикарпатті невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-10° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла; на півдні і в Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві на 13 лютого синоптики прогнозують без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.

Теми: погода
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