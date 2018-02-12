В Украине ожидается мокрый снег

12 февраля погоду южной части, восточных и Днепропетровской областей будет определять циклон с центром вблизи Крыма.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.



Циклон обусловит мокрый снег, на юге с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, порывы восточного ветра 15-20 м/с.

Температура от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях ночью 3-8° мороза.



На остальной территории в отдалении от циклона местами ожидается небольшой снег; ветер преимущественно северо-восточный, умеренный; температура воздуха от 3° мороза до 2° тепла. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.



В Киеве – местами небольшой снег, температура днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 февраля самая высокая температура днем была 10° тепла в 1995г, самая низкая ночью 27,4° мороза в 1929г.



13 февраля на Левобережье, в Закарпатье и Прикарпатье небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 4-10° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла; на юге и в Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве на 13 февраля синоптики прогнозируют без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.

