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В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца

Понедельник, 12 февраля 2018, 10:17
В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца

В аннексированном Симферополе сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины, который якобы собирал и передавал украинским спецслужбам информацию.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные спецслужбы.

"11 февраля ФСБ России в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко. Он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России", - заявили в ФСБ.

Отмечается, что против украинца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ - шпионаж.

Также российские СМИ сообщают, что гражданин Украины был задержан 11 февраля.

В министерстве иностранных дел "Украинской правде" сообщили, что проверяют информацию о задержании украинца.

Украинская правда
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