В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца

5624 просмотра
Понедельник, 12 февраля 2018, 11:17

В аннексированном Симферополе сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины, который якобы собирал и передавал украинским спецслужбам информацию.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные спецслужбы.

"11 февраля ФСБ России в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко. Он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России", - заявили в ФСБ.

Отмечается, что против украинца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ - шпионаж.

Также российские СМИ сообщают, что гражданин Украины был задержан 11 февраля.

В министерстве иностранных дел "Украинской правде" сообщили, что проверяют информацию о задержании украинца.

Украинская правда
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Саакашвили депортировали в Польшу - пограничники
В деле об убийствах силовиков вручили подозрение участнику Майдана
Донбассу нужны 20 тысяч миротворцев - отчет для конференции в Мюнхене
У Саакашвили говорят, что его везут в "Борисполь"
Все новости
мир

Свежий снег можно есть - румынские ученые

путешествия

52 места, которые стоит посетить в 2018-м