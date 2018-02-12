Захист Януковича стверджує, що адвокат від держави співпрацює з ГПУ

Платний адвокат Януковича Олександр Горошинський звинувачує захисника, наданого екс-президенту державою, в тому, що той працює у змові з Генеральною прокуратурою.

Про це він повідомив у коментарі телеканалу "112 Україна".

За словами юриста, він підготував дуже багато гарних доказів у цій справі, тому прокуратура вирішила його виключити з процесу і запросила на судове засідання адвоката Івана Ангеліна, наданого Януковичу Центром безоплатної правової допомоги.

Горошинський заявив, що цей адвокат зрадив присязі і "здав позицію клієнта".

"Адвокат Ангелін, не читаючи матеріал, а це біля 110 томів справи, не маючи жодного доказу, не готуючи ніяких заперечень на клопотання прокурорів, прийшов на судове засідання і за 2 години фактично здав позицію клієнта і діяв спільно з Генеральною прокуратурою", - сказав він.

Горошинський пообіцяв, що таким діям ГПУ обов'язково "дасть оцінку" Європейський суд з прав людини.

При цьому, зазначив він, таку оцінку "вже надали органи самоуправління адвокатури, які сказали, що 7 числа (лютого – ред.) відбулося порушення адвокатської гарантії та зроблені серйозні помилки".

Як відомо, 7 лютого двох платних адвокатів Ольгу Просянюк і Олександра Горошинського, що представляють Віктора Януковича у справі розстрілів на Майдані, вивели із зали засідання суду.

У Генпрокуратурі пояснили, що це було зроблено, оскільки адвокати Януковича намагалися зірвати судове засідання, викрикуючи образи в бік суду та обвинувачення.

Євген Кізілов, УП