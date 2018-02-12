Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захист Януковича стверджує, що адвокат від держави співпрацює з ГПУ

Понеділок, 12 лютого 2018, 13:17

Платний адвокат Януковича Олександр Горошинський звинувачує захисника, наданого екс-президенту державою, в тому, що той працює у змові з Генеральною прокуратурою.

Про це він повідомив у коментарі телеканалу "112 Україна".

За словами юриста, він підготував дуже багато гарних доказів у цій справі, тому прокуратура вирішила його виключити з процесу і запросила на судове засідання адвоката Івана Ангеліна, наданого Януковичу Центром безоплатної правової допомоги.

Горошинський заявив, що цей адвокат зрадив присязі і "здав позицію клієнта".

"Адвокат Ангелін, не читаючи матеріал, а це біля 110 томів справи, не маючи жодного доказу, не готуючи ніяких заперечень на клопотання прокурорів, прийшов на судове засідання і за 2 години фактично здав позицію клієнта і діяв спільно з Генеральною прокуратурою", - сказав він.

Горошинський пообіцяв, що таким діям ГПУ обов'язково "дасть оцінку" Європейський суд з прав людини.

При цьому, зазначив він, таку оцінку "вже надали органи самоуправління адвокатури, які сказали, що 7 числа (лютого – ред.) відбулося порушення адвокатської гарантії та зроблені серйозні помилки".

Як відомо, 7 лютого двох платних адвокатів Ольгу Просянюк і Олександра Горошинського, що представляють Віктора Януковича у справі розстрілів на Майдані, вивели із зали засідання суду.

У Генпрокуратурі пояснили, що це було зроблено, оскільки адвокати Януковича намагалися зірвати судове засідання, викрикуючи образи в бік суду та обвинувачення.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЯнуковичсудГенпрокуратураМайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
Усі новини...
Реклама: