Донбасу потрібні 20 тисяч миротворців – звіт для конференції в Мюнхені

ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

Про це йдеться у звіті, який має бути презентований високопосадовцям цього тижня на Мюнхенській конференції безпеки, пише Reuters.

Звіт склав колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, який тепер є радником президента Петра Порошенка. Його буде презентовано високопосадовцям, зокрема, спецпредставнику США з питань України Курту Волкеру.

"Для операції необхідно залучити низку європейських країн, таких як Швеція, країн, які мають досвід миротворчих операцій, таких як Бразилія, та країн, яким довіряє Росія, таких як Білорусь", - заявив співавтор звіту і експерт з ООН Колумбійського університету Річад Гован.

Деякі дипломати та експерти називали цифру у 50 000 осіб, однак, на думку Гована, ця цифра є нереалістичною, і Москва буде проти такого великого контингенту.

Гован відзначив, що створення миротворчих сил може дозволити провести місцеві вибори на Сході України відповідно до досягнутих у Мінську домовленостей в 2015 році.

"Якщо вдасться достатньо швидко розгорнути присутність на місцях, можна було б перейти до місцевих виборів за 12 місяців, а потім залишити миротворців на період охолодження, наприклад, на два роки загалом", - наголосив Гован.

Водночас на шляху до затвердження миротворчих сил ООН є великі перешкоди, відзначає агентство. Адже Росія, у якої є право вето як у постійного члена Ради Безпеки ООН, повинна погодитися з усіма деталями. Окрім того, Швеція повинна погодитись очолити місію.

Європейська правда