Донбассу нужны 20 тысяч миротворцев - отчет для конференции в Мюнхене

1679 просмотров
Понедельник, 12 февраля 2018, 16:55

ООН должна рассмотреть развертывание контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.

Об этом говорится в отчете, который должен быть представлен высокопоставленным чиновникам на этой неделе на Мюнхенской конференции безопасности, пишет Reuters.

Отчет составил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который теперь является советником президента Петра Порошенко. Он будет представлен чиновникам, в частности, спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру.

"Для операции необходимо привлечь ряд европейских стран, таких как Швеция, стран, которые имеют опыт миротворческих операций, таких как Бразилия, и стран, которым доверяет Россия, таких как Беларусь", - заявил соавтор отчета и эксперт по ООН Колумбийского университета Ричад Гован.

Некоторые дипломаты и эксперты называли цифру 50 тысяч человек, однако, по мнению Гована, эта цифра является нереалистичной, и Москва будет против такого большого контингента.

Гован отметил, что создание миротворческих сил может позволить провести местные выборы на востоке Украины в соответствии с достигнутыми в Минске договоренностей в 2015 году.

"Если удастся достаточно быстро развернуть присутствие на местах, можно было бы перейти к местным выборам за 12 месяцев, а затем оставить миротворцев на период охлаждения, например, на два года в целом", - отметил Гован.

В то же время на пути к утверждению миротворческих сил ООН есть большие препятствия, отмечает агентство. Ведь Россия, у которой есть право вето как у постоянного члена Совета Безопасности ООН, должна согласиться со всеми деталями. Кроме того, Швеция должна согласиться возглавить миссию.

Европейская правда

Темы: Донбасс миротворцы ООН
powered by lun.ua
По теме
Кабмин бесплатно отдает Юзовскую площадь скандальному "Yuzgas" - СМИ 12 февраля 2018, 11:17
МИД: Россия за 3 года не выполнила ни одного пункта минских соглашений 12 февраля 2018, 10:17
Сутки в АТО: боевики 9 раз нарушили режим тишины 12 февраля 2018, 06:30
Все новости
Главные новости
Саакашвили депортировали в Польшу - пограничники
В деле об убийствах силовиков вручили подозрение участнику Майдана
Донбассу нужны 20 тысяч миротворцев - отчет для конференции в Мюнхене
У Саакашвили говорят, что его везут в "Борисполь"
Все новости
мир

Свежий снег можно есть - румынские ученые

путешествия

52 места, которые стоит посетить в 2018-м