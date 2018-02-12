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Одеська мерія пояснила, навіщо Труханов поїхав до Чехії

Понеділок, 12 лютого 2018, 16:54

Відрядження мера Одеси Геннадія Труханова до Чехії триватиме п'ять днів.

Про це йдеться в розпорядженні в.о. одеського міського голови Анатолія Орловського від 12 лютого.

"Відрядити до м. Праги (Чеська Республіка) строком на п’ять календарних днів – з 12 по 16 лютого 2018 року, для проведення робочих переговорів на рівні Міністерства промисловості та торгівлі Чеської Республіки", - написано в документі.

Згідно з ним, у візиті беруть участь мер Труханов і директор департаменту економічного розвитку Одеської міськради Сергій Тетюхін.

Останньому також доручено у 7-денний термін надати до департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради письмовий звіт про результати відрядження.

Як відомо, мер Одеси Геннадій Труханов після завершення відпустки поїхав у відрядження.

У цілому Труханов відсутній в Одесі з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.

Українська правда

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Теми: Одесамісцева влада
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