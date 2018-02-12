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Одесская мэрия объяснила, зачем Труханов поехал в Чехию

Понедельник, 12 февраля 2018, 16:54

Командировка мэра Одессы Геннадия Труханова в Чехию продлится пять дней.

Об этом говорится в распоряжении и. о. одесского градоначальника Анатолия Орловского от 12 февраля.

"Командировать в г. Прагу (Чехия) сроком на пять календарных дней - с 12 по 16 февраля 2018 года, для проведения рабочих переговоров на уровне Министерства промышленности и торговли Чешской Республики", - говорится в документе.

Согласно ему, в визите принимают участие мэр Труханов и директор департамента экономического развития Одесского горсовета Сергей Тетюхин.

Последнему также поручено в 7-дневный срок предоставить в департамент международных связей Одесского городского совета письменный отчет о результатах командировки.

Как известно, мэр Одессы Геннадий Труханов после завершения отпуска поехал в командировку.

В целом Труханов отсутствует в Одессе с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Украинская правда
Темы: Одессаместная власть
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