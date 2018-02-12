У зоні АТО загинув боєць, ще один отримав поранення – штаб

З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції ворог здійснив 8 обстрілів оборонних укріплень сил ЗСУ: 1 український військовий загинув, ще 1 отримав поранення.

Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 12 лютого.

На луганському напрямку ворог активізувався поблизу Новолуганського, Світлодарська і Зайцевого. Тут загарбники вели вогонь по позиціях сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Декілька пострілів з кулеметів пролунали неподалік Новгородського. З гранатометів різних типів противник також обстрілював захисників Катеринівки, а по оборонцях Попасної - вів вогонь з мінометів калібру 82-мм.

Проте, найбільш активно ворог обстрілював оборонців Кримського. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування застосували 120-ти та 82-мм міномети, гранатомети і стрілецьку зброю.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 8 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів.

"Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще одного нашого оборонця було поранено", – зазначили в штабі АТО.

