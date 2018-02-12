В зоне АТО погиб боец, еще один получил ранения – штаб

С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции враг совершил 8 обстрелов оборонительных укреплений сил ВСУ: 1 украинский военный погиб, еще 1 получил ранения.



Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 12 февраля.



На луганском направлении враг активизировался вблизи Новолуганского, Светлодарска и Зайцево. Здесь захватчики вели огонь по позициям сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Несколько выстрелов из пулеметов прозвучали неподалеку Новгородского. Из гранатометов различных типов противник также обстреливал защитников Катериновки, а по защитникам Попасной - вел огонь из минометов калибра 82-мм.



Однако, наиболее активно враг обстреливал защитников Крымского. Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.



В общем, с начала суток, зафиксировано 8 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.



"В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один наш защитник был ранен", - отметили в штабе АТО.