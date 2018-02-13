Невістка Трампа потрапила у лікарню, отримавши конверт з порошком

Невістку президента США, дружину Дональда Трампа-молодшого доставили в лікарню, після того, як вона відкрила поштовий конверт з білим порошком. Лист був адресований її чоловікові.

Про це пише Радіо Свобода.

Госпіталізацію Ванесси Трамп провели як запобіжний захід.

Агентство Bloomberg повідомило, що невістка президента США, відкривши конверт, через деякий час відчула нездужання і поскаржилася лікарям на кашель і нудоту. Інцидент стався в апартаментах Трампа-молодшого на Манхеттені.

Як повідомив телеканал СNN, за даними поліції, вміст конверта не є небезпечним.

Восени минулого року Трамп-молодший відмовився від послуг Секретної служби, що охороняє перших осіб держави та їхні сім’ї. Син президента заявив тоді, що хотів би "більшої приватності".

Навесні 2016 року конверт з підозрілим порошком і погрозами був доставлений синові кандидата в президенти. Ерік Трамп жив тоді поблизу Центрального парку на Манхеттені.

У листі йшлося, що дітям Дональда Трампа буде "дуже недобре", якщо кандидат від Республіканської партії не вийде з президентських перегонів. Лара Юраско, дружина Еріка Трампа, викликала поліцію відразу після розкриття конверта, з якого посипався білий порошок.