Невестка Трампа попала в больницу, получив конверт с порошком

Невестку президента США, жену Дональда Трампа-младшего доставили в больницу, после того, как она открыла почтовый конверт с белым порошком. Письмо было адресовано ее мужу.

Об этом пишет Радио Свобода.

Госпитализацию Ванессы Трамп провели в качестве меры предосторожности.

Агентство Bloomberg сообщило, что невестка президента США, открыв конверт, через некоторое время почувствовала недомогание и пожаловалась врачам на кашель и тошноту. Инцидент произошел в апартаментах Трампа-младшего на Манхэттене.

Как сообщил телеканал СNN, по данным полиции, содержимое конверта не опасно.

Осенью прошлого года Трамп-младший отказался от услуг Секретной службы, охраняющей первых лиц государства и их семьи. Сын президента заявил тогда, что хотел бы "большей приватности".

Весной 2016 года конверт с подозрительным порошком и угрозами был доставлен сыну кандидата в президенты. Эрик Трамп жил тогда рядом с Центральным парком на Манхэттене.

В письме говорилось, что детям Дональда Трампа будет "очень плохо", если кандидат от Республиканской партии не выйдет из президентской гонки. Лара Юраско, жена Эрика Трампа, вызвала полицию сразу после вскрытия конверта, из которого посыпался белый порошок.