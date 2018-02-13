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Українців попереджають про ожеледицю й тонку кригу

Вівторок, 13 лютого 2018, 08:19

Вдень 13 лютого на півдні Запорізької та Донецької областей утримається сильна ожеледь.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У східних і західних областях у вівторок очікуються опади.

Погода 13 лютого
Погода 13 лютого
Укргідрометцентр

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій також попереджають українців про небезпеку тонкої криги.

"Через постійно мінливу температуру на річках та озерах України утворюється нестійкий крижаний покрив, який становить особливу небезпеку для всіх відвідувачів водойм", – йдеться у попередженні ДСНС.

"Українська правда" в Threads

Теми: погодадороги
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