Украинцев предупреждают о гололедице и тонком льде

Днем 13 февраля на юге Запорожской и Донецкой областей сохранится сильный гололед.



Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В восточных и западных областях во вторник ожидаются осадки.

Погода 13 февраля

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям также предупреждают украинцев об опасности тонкого льда.

"Из-за постоянно меняющейся температуры на реках и озерах Украины образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для всех посетителей водоемов", – говорится в предупреждении ГСЧС.