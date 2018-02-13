Украинцев предупреждают о гололедице и тонком льде

487 просмотров
Вторник, 13 февраля 2018, 09:19

Днем 13 февраля на юге Запорожской и Донецкой областей сохранится сильный гололед.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В восточных и западных областях во вторник ожидаются осадки.

Погода 13 февраля
Погода 13 февраля

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям также предупреждают украинцев об опасности тонкого льда.

"Из-за постоянно меняющейся температуры на реках и озерах Украины образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для всех посетителей водоемов", – говорится в предупреждении ГСЧС.

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Хроника 13 февраля. Первый арест Тимошенко и "рюкзаки Авакова"
Сутки в АТО: 11 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб
Омелян уточнил когда в Украину будет летать Ryanair
СМИ: В ГПУ якобы не знали о выдворении Саакашвили, расследование продолжится
Все новости
success story

Без посредников: Трое киевлян — о том, как они сдают жилье через Airbnb

город

Как мы делали ремонт в подъезде и что это нам дало