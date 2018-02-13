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Украинцев предупреждают о гололедице и тонком льде

Вторник, 13 февраля 2018, 08:19

Днем 13 февраля на юге Запорожской и Донецкой областей сохранится сильный гололед.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В восточных и западных областях во вторник ожидаются осадки.

Погода 13 февраля
Погода 13 февраля

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям также предупреждают украинцев об опасности тонкого льда.

"Из-за постоянно меняющейся температуры на реках и озерах Украины образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для всех посетителей водоемов", – говорится в предупреждении ГСЧС.

Темы: погодадороги
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