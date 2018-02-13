У Києві влаштували стрілянину: поранено чоловіка

У столиці в результаті конфлікту 24-річний чоловік отримав два поранення.

Про це повідомляє прес-служба Поліції Києва.

Подія сталася на вулиці Саксаганського у Голосіївському районі.

"Під час конфлікту із 24-річним хлопцем зловмисник дістав пістолет та поранив опонента у плече та стегно", - йдеться в повідомленні.

Фото поліції

Зловмисника затримали патрульні поліцейські на місці події. Ним виявився 26-річний киянин.

Пістолет і набої вилучили та направили на експертне дослідження.

Пораненого забрала "швидка". Його життю нічого не загрожує.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 7 років ув’язнення.